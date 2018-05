Burgemeester Oisterwijk legt gebiedsverbod op aan 7 jonge azc-bewoners

Eis 18 maanden tegen Tilburger voor ontucht met twee 14-jarigen

15:38 BREDA/TILBURG - Tegen een 27-jarige Tilburger is woensdag in de rechtbank in Breda 18 maanden cel geëist. Hij zou in augustus 2016 ontucht hebben gepleegd met twee 14-jarige meisjes uit zijn woonplaats. De verdachte en zijn advocaat waren niet aanwezig bij de behandeling van hun zaak.