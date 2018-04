Burgemeester Tilburg sluit Club FIX voor zes weken: sluiting gaat 6 april in

Piet, Annabel, Marth; tien kanshebbers voor Jacques de Leeuw prijs

18:23 TILBURG - Tien studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg zijn genomineerd voor de Jacques de Leeuw prijs. Woensdag was de presentatie van de kandidaten. De uitreiking is begin juli. Voor de prijs zijn twee categorieën in het leven geroepen: uitvoerend (de student die wil optreden) en docerend (de student die in zijn vakgebied les wil gaan geven). Elke winnaar wint een bedrag van 10.000 euro.