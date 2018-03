Burgemeester Tilburg wil Club FIX zes weken sluiten

video Nu al een pronkstuk: de textieldoeken van de LocHal

16:57 TILBURG - Kolossale gordijnen die de enorme ruimte van de LocHal in de Tilburgse Spoorzone speels en sfeervol indelen. Het idee was geniaal in zijn eenvoud, de uitvoering is complex, maar het belooft spectaculair te uit te pakken.