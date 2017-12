Buschauffeurs laten auto met mobiel toilet achter zich aan rijden als protest

Verstikkend

De acties zijn het gevolg van het mislukken van het cao-overleg voor het streekvervoer. Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer: ,,Wat vooral enorm tegenviel, is de onwrikbaarheid van werkgevers rond werkdruk. Als we daar geen afspraken over kunnen maken, houdt het wat de chauffeurs betreft echt op. De situatie in het streekvervoer is onhoudbaar geworden: mensen moeten maar minder gaan drinken, omdat ze anders te vaak naar de wc zouden moeten. Chauffeurs rijden in hun pauzes door omdat ze anders hun tijden niet halen. De baas kijkt continu mee via de boordcomputer. Dat is een verstikkend regiem. De rek is er volledig uit."