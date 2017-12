Bussen doet Tilburg vanaf vandaag aan de andere kant van het spoor

Sjan uit Tilburg over armoe: 'Als ik kleren wil, moet ik de bewindvoerder vragen of er geld voor is'

7:49 TILBURG - Ze is al tien jaar niet op vakantie geweest en kan nog geen weekend weg. Als ze kleren wil, moet ze daarvoor sparen. Of vragen aan haar bewindvoerder of er geld voor is.