Buurman slaat Angela gebroken kaak: 'Als mijn zoon (14) er niet tussen sprong, was hij niet gestopt'

TILBURG - Angela Damen (45) is afgelopen donderdag tot bloedens toe geslagen op de Pagestraat in Tilburg door een buurtgenoot. Ze had met haar auto zijn fiets aangetikt en zei sorry, ,,Waarop hij volledig door het lint ging." Ze brak daarbij haar kaak, drie tanden verschoven naar achter en haar gezicht is nog steeds opgezwollen door de blauwe plekken.

Ze reed in haar auto, met haar zoon naast haar, toen ze bij het afslaan een fietser naar haar hoorde schreeuwen. Hij had grote fietstassen aan zijn fiets hangen, waarschijnlijk had ze die aangetikt. Ze had geen klap gehoord tegen haar auto, maar wist dat er iets gebeurd was, omdat de fietser zo overstuur leek.

Damen stapte uit om te vragen hoe het met hem ging en om zich te verontschuldigen. Zonder dat hij antwoord gaf, zette de 29-jarige Tilburger - die volgens Damen een hele rustige indruk maakte - zijn fiets aan de kant, zette de spullen die hij in zijn hand had op de grond en liep op haar af. ,,Ik wist niet wat me overkwam, maar ineens gaf hij een keiharde trap op mijn been."

Quote Als mijn zoon van 14 er niet tussen was gesprongen, was hij niet gestopt met slaan en schoppen. Angela Damen

Zoon springt ertussen

Ze viel op de grond door die trap en hij stapte naar voren om haar te slaan. De klap kwam loeihard op haar mond terecht, waarbij ze haar kaak brak. Drie boventanden verschoven naar achter.

Haar zoon zag het gebeuren en zonder te twijfelen gaf hij de vijftien jaar oudere man een harde duw, om hem bij zijn moeder vandaan te halen. Hij wankelde en stapte achteruit. ,,Als mijn zoon van 14 er niet tussen was gesprongen, was hij niet gestopt met slaan en schoppen." Omstanders hadden het ook zien gebeuren vanuit hun auto, maar hadden door de korte tijd van misschien een halve minuut nog niet ingegrepen.

Dat deden ze daarna wel. Mensen stapten uit hun auto en probeerden de man bij Damen vandaan te houden. ,,Ik zat onder het bloed, had verschrikkelijke pijn, maar maakte me vooral zorgen om mijn zoon." De man leek helemaal door het lint te gaan en 'had een rare blik in zijn ogen gekregen'. De omstanders probeerden hem te kalmeren, maar vooral zijn weg naar Damen te blokkeren. Toen hij geen kans meer zag bij haar te komen, pakte hij zijn fiets en reed weg richting de Tilburgse haven.



Als haar zoon de 29-jarige niet had weggeduwd, was het wellicht anders afgelopen en het vandaag niet kunnen navertellen. De politie vertelde Damen dat hij een held is.

Volledig scherm Angela Damen is tot bloedens toe geslagen in Tilburg door een fietser, die ze volgens hem aantikte met haar auto. © Angela Damen

Buurman

De dader wordt twee dagen later aangehouden 'door tips van oplettende getuigen', maar Damen komt erachter dat hij vijf huizen verderop woont. ,,Ik ben zó bang dat hij straks naar huis mag en hier weer in de straat komt te wonen", zegt ze.

,,Wat als hij mij herkent en achterhaald dat ik aangifte heb gedaan?" Nu Damen weet waartoe hij in staat is, wordt ze erg emotioneel bij de gedachte dat de dader, die zomaar vanuit het niets op haar insloeg, straks weer vlakbij haar woont. ,,Ik moet mezelf en vooral ook mijn zoon beschermen."

Langverwacht telefoontje

Op het moment dat ze haar zorgen uitspreekt over haar zoon, gaat de telefoon van haar man Jos Damen over. ,,Dit is vast het langverwachte telefoontje van de politie", zegt Angela. Hij neemt op en zegt meteen na de eerste zin te hebben gehoord: ,,Dit gaat over hém."

Volledig scherm Jos en Angela Damen. © Facebook. Angela zegt dat ze haar hart in haal keel voelt kloppen en luistert in stilte naar haar bellende man. Ze ziet een opgeluchte blik in zijn gezicht verschijnen. Als hij ophangt zegt hij: ,,Je hoeft je geen zorgen meer te maken." De politie vertelde hem net dat de dader nog een week langer in zijn cel moet blijven, zodat er nog meer bewijs over hem en zijn achtergrond verzameld kan worden. Het beste nieuws op dat moment: ,,Hij mag nooit meer in deze straat wonen."

Herstel

De politie spreekt van een erg zware mishandeling. Ondanks dat Damen het goede deed door uit te stappen na de aanrijding, kreeg ze het ongenadig zwaar te verduren. Het praten doet haar pijn, maar ze wil graag haar verhaal vertellen. ,,Ik heb die man totaal verkeerd ingeschat, waardoor ik mijn vertrouwen in de mens een stukje heb verloren." Voor haar zit er een lange periode van herstel aan te komen, zowel fysiek als mentaal.