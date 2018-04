Caissière betrapt zakkenroller die telefoon steelt in centrum Tilburg

Arresta­ties met getrokken pistolen in Tilburg, verdachten hadden wapen bij zich

8:47 TILBURG – Politieagenten moesten vrijdagavond in Tilburg hun dienstwapen trekken nadat ze tijdens een verkeerscontrole een vuurwapen aantroffen in een auto. De twee verdachten die in de auto zaten, een 28-jarige man uit Tilburg en een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werden opgepakt.