Camper klapt over vangrail door verkeersruzie op A58: 'Man trapte expres hard op rem'

VIDEO In Tilburg draait een huis, maar ook in Amerika, Iran, Australië en Italië

5 mei TILBURG - Het Draaiend Huis bestaat tien jaar. In de periode na 2008 zijn in de wereld meerdere draaiende huizen gebouwd. In Amerika, In Australië. Deze huizen zijn bewoond of ze zijn te huur voor een overnachting. Dat mag in Tilburg niet.