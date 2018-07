Camping Woo Hah verhuist naar station Tilburg, forenzen dringen tussen de klapstoeltjes door

TILBURG- Koffers, klapstoeltjes en rijen naar de kaartautomaten. Nu de laatste festivalgangers Woo Hah! weer verlaten, is station Tilburg veranderd in een festivalcamping.

,,Om half vijf 's ochtends was het hier al druk", vertelt een medewerker van Andor Security met een zucht. Normaal wordt hij ingezet om overlast op het station tegen te gaan, nu probeert hij zo veel mogelijk jongeren naar de juiste treinen te helpen. ,,Ik wist dat het een gekkenhuis zou worden, maar de NS heeft hier niet genoeg over nagedacht."

AH To Go

Het is duwen en trekken om de stationshal door te komen. ,,Woo Hah! , hè", verklaart een man, terwijl hij wanhopig zijn handen in de lucht gooit. ,,Die lunch gaat hem ook niet worden." Bij de AH To Go is inmiddels een run op broodjes ontstaan. Meerdere koelvitrines zijn leeg en er wordt hard gewerkt om de broodafdeling draaiende te houden. De festivalgangers trekken de broodjes nog net niet uit de handen van de medewerkers.

Volledig scherm Bij de AH To Go waren veel schappen leeg © BD / Max van der Put

Studenten-ov

Dat vandaag ook de eerste dag is waarop studenten niet meer gratis reizen, is iets waar veel mensen niet aan gedacht hadden. Regelmatig komt er gekreun uit de rij voor de kaartjesautomaat, wanneer iemand vertelt dat een weekabonnement niet langer gratis is. ,,Daarom duurt het dus zo lang", roept Saskia. Zelf hebben Saskia en haar vriendin Chelsea geen studenten-ov. ,,Maar een vriend van ons moet zijn OV-chipkaart nog opladen. Daar wachten we al een tijd op."

De Vlaamse Euvgenia is er maar bij gaan zitten. Terwijl haar vriend de kaartjes haalt, past zij op de vele tassen en koffers die het stel mee heeft. ,,Ik zit hier eigenlijk pas net een kwartiertje. Maar mijn vriend staat nu nog achteraan in de rij, dus ik gok dat dit nog wel een uur duurt."

Volledig scherm Saskia (links) en Chelsea wachten al een tijd voordat ze met de trein kunnen. © BD