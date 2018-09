Caro Emerald en Cory Henry op nieuw festival Better Get Hit

VIDEOTILBURG - Het nieuwe Tilburgse muziekfestival Better Get Hit haalt Caro Emerald, Fresku en de Amerikaanse singer-songwriter Judith Hill naar de stad. Tijdens het tweedaags evenement zijn meer dan twintig optredens. Ook de Amerikaanse jazzpianist Cory Henry is dan te horen. In Paradox treedt hij op met zijn trio en een dag later speelt hij bij Theaters Tilburg met het Metropole Orkest.

Better Get Hit richt zich op urban, soul en jazz. De aftrap is 11 januari bij Paradox met Cory Henry. Een dag later is het muziekevenement op zeven podia en zalen bij Theaters Tilburg. De komende maanden zal de organisatie nog meer namen bekend maken. Het festival wil uitdragen dat Tilburg een internationale muziekstad is.

(lees door onder de foto)

Volledig scherm Better Get Hit © Collectie Better Get Hit

Charles Mingus

De naam Better Get Hit is afgeleid van ‘Better Get Hit (In Your Soul)’, een compositie van jazzgigant Charles Mingus uit ‘59 waarin hij op eigenzinnige wijze blues, soul, jazz en gospel mixt. Mingus is een grote inspiratiebron voor Tilburgse musici.

Tijdens Better Get Hit is ook Metropole Orkest plays Mingus met de solisten Paul van Kemenade, Mete Erker, Louk Boudesteijn en Jan Menu. Ook de veelbelovende Tilburgse zangeres Sanne Rambags treedt op.

Eigenzinnig

De eigenzinnigheid van Mingus komt volgens de organisatie terug in het autonome karakter van het festival. Better Get Hit slaat een brug tussen de muziekgenres.