Cees werkt vijftig jaar bij de Diamant-groep: 'Toen werkten mannen en vrouwen nog gescheiden'

TILBURG - Voor Cees van Oirschot (65) is deze maandag een bijzondere dag. De Tilburger is vijftig jaar in dienst bij de Diamant-groep en dat wordt gevierd met een feestmiddag. ,,Ik ben er trots op dat ik dit jubileum mag beleven en nog steeds trots om hier te mogen komen. Had ik het werk niet gehad, dan weet ik niet waar ik terecht was gekomen."

Op zijn vijftiende stapte Cees bij de Diamant-groep binnen. ,,Het was december en er lag sneeuw toen ik met mijn moeder ging solliciteren. Op 15 januari 1968 ben ik begonnen. Toen zaten de heren en de dames nog apart te werken." Toch was vroeger niet alles beter. "Nu is er alleen nog gezond eten in de kantine", baalt Cees.

,,Ik heb zoveel mensen leren kennen en er veel zien komen en gaan." Sinds een jaar of vijf is Marianne Steenbakkers zijn leidinggevende. "Ik ben blij dat ik Marianne als bazin heb. Zij ziet het als er iets is, dan hebben we het er over en dan komt alles goed."

Douchewanden en vogelkooien

In vijf decennia is Ceel veel verschillende functies verder. ,,Ik heb van alles wat gedaan. Televisieonderdelen, douchewanden, vogelkooien en tennisrackets." Dat waren interne werkzaamheden, maar Cees was ook gedetacheerd bij reguliere bedrijven. De zonnehemels waren zijn favoriet. ,,Die mochten we zelf in elkaar zetten en testen. Dat heeft me veel vrijheid en voldoening gegeven."