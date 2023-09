Chagrijn bij burgemeester over staken Willem II - NAC: ‘Echt zeer teleurstellend, we gaan de trap weer af’

COLUMN Het Wonder van Brabant? Welnee, we proberen er gewoon samen iets van te maken

Mooi hoor. Dat stuk in de Volkskrant. Afgelopen dinsdag. Over het Wonder van Brabant. Want dat zijn wij. Zeggen ze. ‘In Tilburg is iets bijzonders aan de hand.’ Staat er. En vervolgens gaat het over visuele verbeteringen. Een reeks relatief bescheiden ingrepen in het stadsbeeld. Bescheiden, maar wel met impact.