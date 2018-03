Chauffeur van geschaarde vrachtwagen in Tilburg komt met schrik vrij

Quizavond over Tilburgse burgemeesters op verjaardag van Theo Weterings

7 maart TILBURG - Welke Tilburgse burgemeester was het kortst in functie? En welke burgemeester had als bijnaam 'Cees de Sloper'? Zulke en nog veel meer vragen over de Tilburgse burgemeester komen op woensdagavond 18 april aan de orde in een speciale burgemeestersquiz, die wordt georganiseerd door de partners van Erfgoed Tilburg.