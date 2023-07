Chilton zet straatcultuur op de kaart in Tilburg: 'Dansen verbindt net als eten'

Hart van Brabant gaat zelf wind- en zonnepar­ken ontwikke­len: ‘Als je dit aan marktpar­tij­en overlaat, maak je jezelf afhanke­lijk’

TILBURG - Het is een unieke samenwerking in Nederland: acht gemeenten in de regio Hart van Brabant die zelf duurzame elektriciteit gaan opwekken. Vijf vragen over het Publiek Ontwikkelbedrijf dat hiervoor donderdag werd opgericht.