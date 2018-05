Chroom-6 onderzoek weer later klaar: 'We vinden dit verschrikkelijk'

OM vergeet test van aangetrof­fen drugs, rechtbank spreekt Tilburger vrij

13:25 BREDA/TILBURG - Een 26-jarige Tilburger is dinsdag deels vrijgesproken, omdat het Openbaar Ministerie de bij hem aangetroffen harddrugs niet heeft getest of omdat het rapport van de tests niet in het strafdossier is gekomen.