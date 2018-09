Chroom-6 slachtoffers eisen geld van NedTrain en gemeente

TILBURG - Namens ruim 20 slachtoffers in de Tilburgse chroom-6 zaak sleept advocaat Rob Bedaux NedTrain en de gemeente Tilburg voor de rechter. Hij eist een kleine 8000 euro schadevergoeding per persoon, ongeacht de vraag of iemand gezondheidsschade opliep.

Alleen al het feit dat de gemeente en NedTrain via re-integratiebedrijf tROM mensen blootstelden aan de giftige stof, rechtvaardigt zo'n schadevergoeding, aldus Bedaux. Hij beroept zich op het Europees recht. In drie zaken in Spanje, Italië en Noorwegen moesten ook schadebedragen in die orde grootte worden uitgekeerd nadat mensen aan gevaarlijke stoffen werden blootgesteld.

Bedaux voert aan dat in elk geval NedTrain en 'hoogstwaarschijnlijk ook de gemeente' al sinds 1979 op de hoogte waren van de risico's van chroom-6. Hij baseert dat onder meer op onderzoek door het Brabants Dagblad. tROM-medewerkers werden niettemin zonder deugdelijke beschermingsmiddelen verplicht verf met chroom-6 van oude treinstellen te schuren. In totaal zijn mogelijk zo'n 700 mensen in Tilburg met chroom-6 in aanraking gekomen.

Quote Zodra iemand weet dat deze stof in de onderlaag van die verf zat en er willens en wetens mensen aan blootstelt, is dat zo kwalijk, dat dat al aanleiding is tot schadeloos­stel­ling Rob Bedaux

,,Wachten op de uitslag van verder onderzoek heeft niet veel in. Ze kunnen dat geld beter meteen naar de slachtoffers laten vloeien", stelt Bedaux. ,,Zodra iemand weet dat deze stof in de onderlaag van die verf zit en er willens en wetens mensen aan blootstelt, is dat zo kwalijk dat schadeloosstelling al op zijn plaats is. Een kleine hoeveelheid kan al voldoende zijn om ernstige schade te veroorzaken."

Vertraging

Bedaux eist 6139 per persoon, vermeerderd met de wettelijke rente sinds 2005: dat komt uit op bijna 8000 euro. Naast dat bedrag kunnen slachtoffers volgens Bedaux aanspraak maken op vergoeding van gezondheidsschade. Voor zover mensen die hebben, moeten NedTrain en de gemeente aantonen dat die níet door chroom-6 is veroorzaakt, zo keert Bedaux de bewijslast om. De Limburgse advocaat verdedigt de belangen van 28 oud-medewerkers. Een andere groep wordt bijgestaan door de Tilburgse advocaat Rob Milo.

De gemeente Tilburg heeft de onafhankelijke commissie Van der Velden onderzoek laten doen naar de affaire. Dat heeft herhaaldelijk vertraging opgelopen, vooral omdat onderzoek van het RIVM langer op zich liet wachten.

Drempel

Het laatste uitstel was voor de gemeente aanleiding om een geldsom van 500 euro uit te keren aan alle betrokkenen. Eerder konden mensen al aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding om de drempel weg te nemen voor gezondheidsonderzoek.