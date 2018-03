Chroom-6-slachtoffers in Tilburg worden ongeduldig: vertel ons wat wél bekend is

TILBURG - Chroom-6-slachtoffers in Tilburg eisen duidelijkheid over wat anderhalf jaar onderzoek naar hun situatie tot dusverre heeft opgeleverd. Bijna twintig gedupeerden hebben de gemeente per mail gevraagd een informatiebijeenkomst te beleggen.

De voorzitter van de onderzoekscommissie in Tilburg, Peter van der Velden, deelt in het ongeduld van de slachtoffers en laat weten 'indringend met het RIVM gesproken' te hebben om tempo te maken. Hij kan echter geen tussenstand geven.

Tussen 2004 en 2011 werden bij het Tilburgse werklozenproject tROM oude treinen geschuurd. Zo'n 800 mensen namen deel om hun bijstandsuitkering te kunnen behouden. Later werd duidelijk dat in oude verflagen op die treinen mogelijk het kankerverwekkende chroom-6 had gezeten.

De gemeente Tilburg stelde een onafhankelijke onderzoekscommissie in, maar die is nu al zo’n anderhalf jaar bezig. De commissie heeft de belangrijkste onderzoeksvragen op zijn beurt uitbesteed aan het RIVM. Deadlines werden al eerder overschreden, maar de laatste belofte is dat het RIVM in mei antwoorden levert aan de commissie, die dan in de zomer haar rapport kan uitbrengen. Maar het RIVM kon gisteren niet zeggen of die deadline gehaald wordt, de commissie gaat daar vooralsnog wél vanuit.

De schrijvers van de e-mails willen sowieso niet langer wachten. Zij willen de feiten die al bekend zijn. ,,Over welk gevaar ik loop en waar ik zelf winst kan halen op een mogelijke sluipmoordenaar die in mijn vlees en bloed huist”, zegt bijvoorbeeld Remco op ‘t Hoog.

Lood

Daarnaast zijn er volgens Natascha van de Put kritische vragen over het onderzoek. Zo wordt volgens haar alleen de blootstelling aan chroom-6 tot in detail gereconstrueerd. Maar hoe zit met andere gevaarlijke stoffen die mogelijk vrij kwamen, zoals lood? ,,Chroom-6 alleen bestaat niet, maar is altijd verbonden aan een andere stof zoals zink of lood”, weet zij.

De onderzoekscommissie zegt in een reactie dat andere stoffen wel degelijk in kaart worden gebracht. Mocht het nodig zijn dan kan de onderzoeksopdracht aan het RIVM worden uitgebreid, al zou dat wel weer nieuwe vertraging kunnen geven.

Een tussenstand geven is onmogelijk, zeggen commissie en RIVM. Laatstgenoemde heeft 36 'senior onderzoekers' op de chroom-6-zaak gezet, maar die houden zich óók bezig met de blootstelling bij Defensie. Het Defensie-onderzoek wordt in april opgeleverd.

De gemeente Tilburg zegt bang te zijn dat een informatiebijeenkomst alleen maar nieuwe teleurstelling geeft nu er geen nieuws te melden is.