Circolo in Tilburg, daar praat je lang over na

Het is het kleinste tentje op Circolo. De stoepenist bij de entree verkoopt kaartjes voor loge en balkon en geeft hoog op over Toni Ronaldoni, de oudste artiest op het circusfestival in het Leijpark. Tien, vijftien mensen lopen naar binnen en komen minuten later met een brede lach naar buiten. De een lacht uitbundig, een ander steekt zijn duim omhoog. Ze hadden lol in het tentje van het Tilburgse De Stijle, Want, maar niemand zegt waarom. Het lijkt een code: ‘wat we zagen, vertellen we niemand. Ga zelf maar kijken.’