Cocaïne en hennep gevonden in Goirle: drie arrestaties bij autobedrijf, 10 auto's in beslag genomen

Agenten reden tijdens hun surveillance over bedrijventerrein Tijvoort en zagen in het bedrijf 'verdachte activiteiten', aldus een woordvoerder, waarna ze op onderzoek uit gingen. Daar vonden ze naar schatting 1 tot 2 kilo hennep en tientallen zakjes cocaïne.



Het drietal is in de cel gezet, het pand werd afgelopen nacht vergrendeld. Maandag gaat de recherche verder met het onderzoek aan De Geitenhoef. Er zijn tien auto's in beslag genomen. Die werden met speurhonden onderzocht op verborgen ruimtes. Er is zowel gezocht naar geld als drugs. Of er iets is gevonden is niet bekend.



Onder de gearresteerden is de eigenaar van het bedrijf, aldus de politie. Op zijn pand zaten beveiligingscamera's. De beelden zijn in beslag genomen. Het autobedrijf is gevestigd in een lange rij aaneengeschakelde loodsen waarin tal van bedrijfjes zitten.