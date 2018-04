Compartijn bouwt luxe verpleeghuis op oude zwembadlocatie aan Ringbaan Tilburg

Roadbur­ners 'slapen op proef' in het nieuwe Van der Valk: 'Hier kun je douchen!'

12:54 TILBURG - Roadburn, het muziekfestival dat Tilburg van internationale allure voorziet, gaat vrijdagmiddag zijn eerste dag met alle concertlocaties in. Van alle kanten van de wereld zijn de meeste bezoekers nu wel gearriveerd. Ook in het nieuwe hotel Van der Valk, dat nog alleen voor Roadburn-gasten open is.