Complete herfstvakantie geen treinen tussen Den Bosch-Tilburg en Boxtel-Tilburg

Politie baalt: Tilburgse reiziger gearresteerd op Schiphol, maar 'zonder onderzoek' vrijgelaten

17 september TILBURG – Een 30-jarige man uit Tilburg die donderdag werd opgepakt op Schiphol omdat hij vermoedelijk in het bezit is geweest van wapens en drugs, is zondag ‘zonder verhoor’ weer vrijgelaten. Dit tot ergernis van de politie, die spreekt over een ‘miscommunicatie in het onderzoek’.