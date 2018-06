Crematorium in Tilburg slachtoffer van agressieve dieven: 'Duur LED-scherm helemaal stukgeslagen'

TILBURG - ,,Hoe haal je het in je hoofd?" Dat was het eerste dat Marielle van den Heuvel dacht toen ze zag dat het spiksplinternieuwe LED-scherm voor het crematorium in Tilburg, waarvan ze directrice is, compleet aan gort was geslagen of gegooid. ,,Ik was enorm geschrokken."