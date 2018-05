Crematorium Tilburg wil uitbreiden met openlucht aula

Zij konden zondag de vier aula's bezoeken, ook de onlangs geopende afscheidslocatie 'Ode'. Deze biedt nog meer dan de andere locaties mogelijkheden voor nabestaanden om het afscheid persoonlijk in te vullen.

Van den Heuvel: ,,De diensten worden steeds persoonlijker, ze zijn aangepast aan de laatste wens van de overledene en zijn of haar familie. Tijdens de crematie staat niet alleen het afscheid centraal, maar het leven. Het idee van herinneren en ontmoeten in een informele sfeer heeft bij ons ook meegewerkt bij de nieuwbouw van Grand Café Ode." Ode heeft 125 zitplaatsen.

Uitbreiden

Graag zou het crematorium verder uitbreiden, aldus Van den Heuvel. ,,We hebben daarvoor hulp aan de gemeente gevraagd en zij onderzoeken de mogelijkheden voor meer en betere parkeergelegenheid en een openlucht aula."

De directeur wijst erop dat er al volop is samengewerkt, vooral op het gebied van groenvoorziening. ,,De strook met groen voor het Ode-gebouw is namelijk geen eigendom van ons, maar wij hebben wel de mogelijkheid gekregen om hier een mooi uitzicht te creëren door een beukenhaag te plaatsen."

Wethouder Hans Kokke verrichte zondag de opening van Ode. Stadsdichter Onias Landveld sloot de opening af met een gedicht waarbij hij in ging op de dood, die voor iedereen anders is, maar dat het altijd een vorm van herdenken is.