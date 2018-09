Crimineel dumpt tientallen drugsvaten midden in Tilburgse woonwijk: beelden in Opsporing Verzocht

Commotie

Na ongeveer een kwartier vertrekt de bus weer uit de straat. Sindsdien ontbreekt er ieder spoor van de inzittenden. Volgens de politie bevindt het bijbehorende drugslab van deze dumping vermoedelijk zich in of in de omgeving van Tilburg. Wie een link kan leggen met het lab en deze witte Volkswagen Crafter, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Meer drugsdumpingen

Op die dag werden in de regio op zeker vier plaatsen drugs gedumpt. In Breda, Goirle en Tilburg lagen drugsvaten in de sloot. In Schijndel werden vaten gedumpt in natuurgebied Vlagheide. In alle gevallen lekte er ook vloeistof, waardoor er schade is ontstaan aan de natuur.