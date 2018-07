Criminelen winnen populariteit door Brabantse voetbalclubs te sponsoren: 'Ze willen leuk gevonden worden'

TILBURG - Gemeentebestuurders zijn onvoldoende alert op criminelen die geld willen geven aan verenigingen of goede doelen in hun stad of dorp. Dat is de conclusie van een vandaag verschenen rapport van de Universiteit van Tilburg, onder leiding van criminoloog Toine Spapens.

In het samen met Bureau Bruinsma uitgevoerde onderzoek is te lezen dat in één op de drie gemeenten minstens één 'criminele weldoener' actief is. Gemeenten in Brabant en Gelderland gaven het vaakst aan dat ze zulke voorbeelden kennen.

Criminelen blijken een grote voorkeur te hebben voor het sponsoren van voetbalclubs, zegt Spapens. ,,Ze willen geld geven omdat ze leuk gevonden willen worden. Zeker in dorpen zijn voetbalclubs nog vaak het hart van het verenigingsleven, dus daar kun je mee scoren. En ook al wordt er volop geroddeld over zulke sponsors, van het bestuur krijgen ze dan toch vaak het voordeel van de twijfel." Spapens en zijn collega-ondezoekers ontdekten ook dat verenigingen soms zelf om geld vroegen bij lieden die in de volksmond gekoppeld worden aan criminele activiteiten. ,,Sportverenigingen hebben altijd geld nodig, maar clubs moeten beseffen wat voor risico's ze nemen."



Nieuw Woensel

Quote Sportvere­ni­gin­gen hebben altijd geld nodig, maar ze moeten beseffen wat voor risico's ze nemen Toine Spapens Bekend voorbeeld van een voetbalclub die een criminele autohandelaar als hoofdsponsor had, is Nieuw Woensel uit Eindhoven. Ook de kantinebeheerder van VV Steenbergen bleek in de drugshandel te zitten. En in Amsterdam bleek begin deze maand dat zaalvoetbalclub 't Knooppunt haar successen bouwde op crimineel geld van enkele foute 'suikerooms'.

In het onderzoek noemt Spapens ook voorbeelden van weldoeners die hun geld aanwenden voor andere goede doelen. Een grote Kaatsheuvelse wietteler sponsorde bijvoorbeeld het Ronald McDonald's huis. Samen met zijn vrouw kocht hij ook een manege in Esbeek, die gratis toegankelijk zou zijn voor gehandicapte kinderen. Net voor de burgemeester het lintje zou doorknippen, werd het echtpaar aangehouden.

Invloed

Gemeenten kunnen verenigingen en stichtingen onderwerpen aan zogeheten Bibob-onderzoek, waarbij ook de integriteit van geldschieters onder de loep kan worden gelegd. Spapens: ,,Maar het probleem is vaak dat weldoeners nooit veroordeeld zijn of dat zo'n veroordeling al te lang geleden is. Bovendien blijkt dat criminele weldoeners er vaak makkelijk in slagen om raadsleden of bestuurders voor hun karretje te spannen, zeker als ze in hun dorp of stad veel invloed en status hebben."