CV MSVDBFK ging van gewone kerels naar Bekende Kruiken: 'Mensen zingen het direct mee'

Meer dan die carnavalsvereniging met die lange naam: CV Moeilijk Straal van de Bizar Fraaie Kaart. 'Die jongens in die rokskès hebben dé carnavalskraker van 2023: Moeilijk Straal. Nick Heesbeen, Dirk Stolk, Dirk Smeets, Bart Quinten en Robbert Janssen vertellen over hun debuutsingle.

In een maand tijd is hun hele leven op zijn kop gezet. Van alle zestien leden was alleen Dirk Stolk het als dj De Manager gewend om op het podium te staan en nummers uit te brengen. De anderen waren nog nooit in een studio geweest. Vanaf het begin stond niet meteen iedereen in de spotlight. Nick: “Dat kan ook als je met zo’n grote groep bent. Dan kan je altijd nog een beetje achteraan gaan staan. Maar onze leden die eerst alleen maar achteraan wilde staan, zien we nu meestal vooraan op de foto.”

Gewone baan

In het dagelijkse leven zijn de eindtwintigers en begindertigers vaders en kerels met gewone banen. Maar als de kilt en kiel aangaat, zijn de heren inmiddels BK’ers, bekende Kruiken. “Bij het jubileumconcert van Veul Gère zei nog iemand: ‘Jullie zijn toch die jongens van dat nummer'”, zegt Dirk Smeets.

Goede grap

Meedoen aan carnavalskrakerwedstrijd Zumme Zinge was eigenlijk een grap. Tijdens Zumme Zinge, de zoektocht naar dé kruikenkraker presenteren veel carnavalsverenigingen hun nummer. De winnende kraker wordt op elk officieel evenement van de stichting gespeeld door de hofkapel. Nick: “Dat vind ik nog wel het mooiste. Dat de hofkapel het nu o-ve-ral speelt. We riepen trouwens heel hard dat we dachten dat we zouden winnen, maar dat dacht niemand van ons echt.” Robbert vult aan: “Ik zag het totaal niet aankomen. Wel hoopte ik op een top 5 plek.” Dirk Stolk legt uit: “Sommige van onze leden zitten in de Carnavalsstichting Tilburg, dus wilden we graag de officiële weg volgen door mee te doen aan Zumme Zinge.”

Direct meeblèren

Bart: “Na twee keer luisteren, zingen mensen het direct mee. Dat was ook zo toen we eind december in de vroege morgen onze clip opnamen in Le Clochard. We lieten het nummer voor het eerst horen.” Een spannend moment voor de zestien heren, zou het aanslaan? Binnen de kortste keren hadden ze een kroeg vol mensen die Moeilijk Straal meeblèerden.

‘Wat lag daar op die bar?’

Hoewel de carnavalskraker makkelijk mee te zingen is, snappen sommigen het na tien keer luisteren pas écht. De ene na de andere woordgrap rondom bier vliegt je om de oren. Dirk Smeets: “Hoeveel woordgrappen het zijn? Poe, het zijn vier coupletten, twee per zin.” Nick: “Ik denk toch zo’n 32.” Bart: “Er komen nog steeds mensen naar mij toe die zeggen: ‘wat lag daar nou op die bar in die clip? Oh, hop!”

Lijst met woordgrappen

Dirk Stolk: “We zijn gewoon gaan brainstormen met een paar biertjes erbij. Toen hebben we eerst een lijst met woordgrappen opgeschreven. Vanuit daar zijn we een logisch verhaal gaan bedenken.” Bart: “Af en toe denken we: ‘Is het nummer niet te ingewikkeld?’ De beste carnavalsnummers zijn heel simpel.”

Puntjes op de i

Zelfs al voor coronatijd was het idee om aan een carnavalskraker te beginnen. Dirk Stolk: “Ik denk dat iedere vereniging weleens heeft dat je in een kroeg staat en je eigen tekst bedenkt op een ander nummer.” Vorig jaar had Moeilijk Straal al uit moeten komen, maar toen leek het alsof carnaval helemaal niet door kon gaan. Zo kon MSVDBFK alle puntjes op de i zetten en hun debuut lanceren tijdens het eerste volledige carnaval sinds jaren.

In één take

Op de single hoor je ook Kruikenstad-iconen Ferry van de Zaande en Fred van Boesschoten. Eerst zou de carnavalsvereniging het alleen opnemen, maar ze besloten het gewoon eens aan de man achter Ferry en Fred te vragen. Frans van der Meer zei gelijk ja. Dirk Stolk: “We hebben het nummer opgenomen in de studio van Lars van Berkel. Hij maakt een groot deel van alle carnavalsnummers in Brabant. Frans ging mee. Nou, dat was grappig om te zien. Alles wat hij heeft ingesproken schudde hij zo uit zijn mouw. En hij neemt het dus in een keer op, hè? Binnen twee tellen wisselt hij van Ferry naar Fred. En dat gelul in de outro? Dat is on the spot. We gaven hem een beetje een richtlijn, maar verder was het freestylen.”

Steeds langere naam

Zo makkelijk als het nummer mee te zingen is, zoveel moeite hebben mensen met de naam van de carnavalsvereniging. “Mensen doen nu wel moeite om onze naam te onthouden”, zegt Bart met een brede glimlach. Tien jaar geleden ontstond de carnavalsvereniging, maar de naam is nog ouder dan dat. “Het ontstond als uitspraak na wilde stapavonden. De ene was de dag ervoor ‘straal’ (bezopen). De ander zei dat hij meer gedronken had en was ‘moeilijk straal’. Een ander was ‘van de kaart’. Zoals menig vriendengroep herkent: dat ontspoorde. Die naam werd steeds langer, tot het Moeilijk Straal Van De Bizar Fraaie Kaart was. En dat bleef hangen.”

Een echte act

Manager Dirk Stolk heeft flink wat optredens geregeld. Ook daar maken de mannen werk van. In no-time zijn ze klaargestoomd voor het artiestenleven. “We wilden niet een nummer komen zingen en dan 5 minuten later weer weggaan. Ik denk dat mensen het niet verwachten, maar we hebben een show van 22 minuten bedacht met klassiekers, remixen en mash-ups. En we konden onszelf eindelijk aan de line-up van Fisteryland toevoegen. Dat is het feest dat wij al jaren vieren bij Le Clochard. Daar drinken wij ons eerste carnavalsbiertje.”

Nieuwe traditie?

Van een bizarfraaiemoeilijklange naam tot kilts dragen. Misschien heeft de carnavalsvereniging er sinds 2023 weer een traditie bij: een carnavalsnummer uitbrengen. Dirk Smeets: “We doen er niet stiekem over. Dit smaakt naar meer.” Bart: “We moeten wel onze eer verdedigen bij Zumme Zinge. Niet dat we er dan vanuit gaan dat we weer winnen, maar de sfeer eromheen is heel leuk.”

