Daarom stijgen Tilburgse huizenprijzen zo hard: 'Kopers uit Randstad zakken af'

Hennepkwe­ke­rij in Tilburg per toeval ontdekt: negentien planten en 16.000 euro cash in beslag genomen

10:42 TILBURG - Op de zolder van een woning aan de Mantingestraat in Tilburg is woensdagavond een hennepkwekerij opgerold. In de 'volledig ingerichte kweektent' stonden 19 planten, meldt de politie. Er waren aanwijzingen van eerdere oogsten. Omdat er in een kast 16.000 euro cash lag, volgt ook een onderzoek naar witwassen.