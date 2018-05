De doden in Tilburg herdacht: 'De meesten hebben niets gedaan'

The Last Post werd gespeeld, tijdens het dodenappèl klonken de namen van alle Tilburgse gesneuvelde militairen, er was een bloemenzee aan herdenkingskransen, gelegd door vertegenwoordigers uit de hele Tilburgse samenleving. En tussendoor waren er twee minuten stilte, die ook echt stil waren. Alleen een duif vloog koerend over, het is verleidelijk er symboliek in te zien.



Voorafgaand aan de ceremonie in het park achter Factorium was er in de kerk van 't Heike een herdenkingsbijeenkomst. ,,Verzet is geen simpele keuze", sprak burgemeester Theo Weterings daar, nadat hij voorbeelden had genoemd van Tilburgers die tot die keuze waren gekomen, en dat met hun leven moesten bekopen.