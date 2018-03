De eerste stemmers van Tilburg: Remco en Hein. 'Daar pak ik een trein later voor'

Oprinsen: ,,Nog even wachten? Daar neem ik graag een trein later voor, ben ik acht minuten later op mijn werk." Hij moet naar Breda, De Louw naar Rotterdam. Beiden geven hun stem aan de SP. De Louw stemt dat ook landelijk, bijna altijd. Oprinsen vanwege het sociale beleid.

Oprinsen kleurt als eerste het vakje rood, De Louw deponeert als eerste zijn papieren in de stembussen.

In Tilburg zijn 69 stembureaus ingericht. De twee bij het station openen om 6.30 uur, de overige een uurtje later. Stemmen bij het station kan tot 20 uur, bij de andere stembureaus tot 21 uur.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Voorzitter van het stembureau, Henk Roffel, controleert de stembussen. © Hein Eikenaar/BD

Het stembureau aan de Burgemeester Brokxlaan staat vandaag onder leiding van voorzitter Henk Roffel. Het is de derde keer dat hij de taak op zich neemt. ,,Tien jaar geleden deed ik het voor het eerst. Toen dacht ik: dit doe ik nooit meer. Het is toch veel stress, heel spannend want alles moet goed gaan."

Ervaren

Inmiddels ervaren valt het met die stress wel mee. Zo zet hij met zijn vier mede-stembureauleden eerste de stemhokjes net even anders. ,,Ander kijken wij er vanaf onze tafel zo in. Dat mag niet."

Ook vraagt hij zijn collega's van de dag goed op te blijven letten dat de stembiljetten in de juiste bussen verdwijnen: gemeenteraadsverkiezingen in de grijze container, referendum in de blauwe. Voor de zekerheid hangen ze er 'kaarten' bij. Dan nog even de sloten van beide stembussen controleren. ,,Om te kijken of er een grapjas toch niet iets in heeft gegooid. En om zeker te weten dat ik ze vanavond goed open krijg."

Het wordt, weet hij, een lange dag. ,,Overdag gaat het nog wel, 's avonds wordt het vermoeiend." Het bureau sluit om 20 uur, daarna begint het stemmen tellen op het stadskantoor. En juist dan is oplettendheid geboden. ,,Maar we krijgen gelukkig hulp van vijf anderen."

Volledig scherm 6.25 uur: de passen arriveren, 500 stuks per doos. © Hein Eikenaar/BD