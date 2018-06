De huismus dreigt dakloos te raken, gratis speciale dakpannen voor Tilburgers

Wind vermoede­lijk oorzaak instorten plafond Odulp­hus-lo­kaal: gebouw veilig verklaard

10:18 TILBURG - Wind is vermoedelijk de oorzaak geweest voor het instorten van het plafond donderdag in een van de lokalen van het Odulphuslyceum. Water of bliksemschade lijken uitgesloten.