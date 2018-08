De in zichzelf gekeerde dansers vervelen geen tel op Boulevard

Verdachte steekpar­tij Lange Nieuwstraat in Tilburg aangehou­den, slachtof­fer buiten levensge­vaar

16:26 TILBURG - De politie heeft vrijdag in een woning in Tilburg een 20-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij die woensdag plaatsvond in de Lange Nieuwstraat. Het 21-jarige slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. De politie had direct na het incident al een sterk vermoeden wie de dader was.