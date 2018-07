De kermisfoto van de dag: toen het nog mooi weer was

Klinaku, een bokser zonder benen, voelt zich weer mens in Tilburgse sport­school

18:01 TILBURG - Boksen geeft vrolijkheid aan zijn leven, weet Muharrem Klinaku sinds kort. De Tilburger verloor zijn benen op 11-jarige leeftijd in Kosovo en raakte in een diep dal. In de trainingszaal van The Punch Boxing bloeit hij weer op.