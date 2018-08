De paardenliefde van de broers De Beer begon met het melkboerenpaard van hun ouders

Crisis of niet: bij Willem II is het business as usual

14:34 Crisis of niet, het was woensdagmiddag business as usual bij Willem II. Algemeen directeur Berry van Gool en voormalig Willem II-speler Dave Smits zetten hun handtekening onder contract dat FIER drie jaar businesspartner maakt van de Tilburgse club. Het bedrijf huurt een box op een prominente plek in het stadion.