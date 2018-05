De robots komen, de mensen blijven bij Versteijnen

TILBURG - Nee, er hoeven geen mensen uit. Directeur Jorn Versteijnen is er als de kippen bij om die veronderstelling te pareren. Ook al doen robots in het magazijn van zijn bedrijf Versteijnen Logistics vanaf volgend jaar een deel van het werk.

Er blijven minstens evenveel werknemers nodig. ,,We zitten volop in de groei, het blijft alle hens aan dek."

Versteijnen tekende maandag de deal voor de aanschaf van een opslag- en orderpick-systeem waarin robots het handwerk voor hun rekening nemen. 'Tussen de 2 en 3 miljoen' kost het. Versteijnen krijgt er vanuit Noorwegen 20.000 kratjes voor terug, die in het magazijn zestien hoog tegen elkaar gestapeld worden. Plus achttien robots.

Het zijn platte vierkante apparaten, die in die krattenstellage feilloos de weg weten naar de duizenden goederen die er liggen opgeslagen. Ze zoeven er overheen, halen de juiste krat naar boven en vervoeren die naar de inpakafdeling. Waar nog steeds een mens een veiligheidshesje eruit haalt, of een polo, of een overall. Die daarna in een doos met adressticker op transport gaat naar de klant die hem online heeft besteld.

Tricorp

Producent van bedrijfskleding Tricorp - vandaar de voorbeelden - is de eerste die zijn internetbestellingen op deze manier in het 'warehouse' van Versteijnen Logistics op Vossenberg laat afhandelen. Het bedrijf in Rijen heeft zich langdurig aan Versteijnen verbonden. Vanaf 2 januari 2019 is het zover. ,,We zijn ook al met een tweede klant in gesprek, een webwinkel die kleding naar particulieren in Europa verstuurt", zegt Jorn Versteijnen.

Het voordeel? ,,Het systeem is sneller, compacter en je bent van minder mensen afhankelijk. Je hebt geen stellingen meer nodig waar heftrucks tussendoor rijden. Met de ruimte die vrijkomt kunnen we weer een andere klant bedienen, er is veel vraag. En de mensen houden we wel aan de gang."