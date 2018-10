De wolf is ook in Midden-Brabant al snel geen sprookje meer

Dit keer geen porno op Tilburgse breibeurs, wel extra aandacht voor borduren

2 oktober TILBURG - De herfstvakantie begint en eindigt dit jaar met een grote beurs voor creatievelingen in de Koepelhal in de Tilburgse Spoorzone. Op 12, 13 en 14 oktober is een nieuwe editie van Knit & Knot, de Brabantse brei- en haakdagen. Een weekend later staat Paper Passion op de kalender: 18, 19 en 20 oktober.