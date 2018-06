Gevaarlijk gevel in Tilburg wordt meteen gesloopt

Jan Naaijkens­prijs naar Yoel Pytowski

12:22 TILBURG - Yoel Pytowski (1986) is winnaar van de Jan Naaijkensprijs. De prijs is in 1982 in het leven geroepen voor personen die belangrijk zijn voor het culturele leven in Noord-Brabant. Jan Naaijkens kreeg de eerste prijs, de jaren daarna volgden Gerard van Maasakkers(1987), Tom America(2005), Ed Schilders (2008), Jacques de Groot (2010) en Maarten Jense (2011).