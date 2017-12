Defecte trein legt treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch plat, verkeer Helvoirt ontregelt

Zware crash op de A58 bij Tilburg, slachtoffer in eerste instantie spoorloos

10:44 TILBURG - Een auto maakte zondagmorgen rond 5.25 een zware crash op de A58 richting Tilburg. Hij was in een natte sloot naast de snelweg terecht gekomen. Er was echter geen slachtoffer in of bij de auto, waardoor de hulpdiensten lange tijd naar hem zochten.