Deskundige over Hudson's Bay in Tilburg en Den Bosch: De vlag kan uit

Hudson's Bay gaf woensdag een eerste rondleiding in Den Bosch en Tilburg. Donderdag zwaaien de deuren open. ,,Als ik burgemeester was zou ik de vlag uithangen", zegt Moers. Hij bezocht een aantal winkels van Hudson's Bay in Canada. Hoewel de Nederlandse warenhuizen er heel anders uitzien, is hij positief: ,,Nederland had geen warenhuisprobleem, Nederland had een V&D-probleem. De Bijenkorf had in het eerste half jaar bijvoorbeeld een omzetgroei van 17 procent en een winstgroei van 25 procent." Het kan dus wel. ,,Hudson’s Bay zit aan de bovenkant van het midden. Onder de Bijenkorf, maar heel ver boven de Hema.”