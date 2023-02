Deventer voetballer (26) onder het puin in Turkije: ‘Hij was net op vakantie’

Voetbalclub Turkse Kracht uit Deventer is in grote onzekerheid. Eerste-elftalspeler Furkan Kazci (26) ligt onder het puin in Turkije. Een zware aardbeving heeft in het zuidoosten enorme schade aangericht. ,,We hebben hem nog niet kunnen bereiken.’’

Dat zegt voorzitter Alaattin Ok. Zijn telefoon staat al de hele dag roodgloeiend. Mensen willen weten hoe het met Kazci is. Hij is al een aantal jaar basisspeler - op dit moment zelfs topscorer - in het eerste van amateurclub Turkse Kracht. De clubvoorzitter kreeg vanochtend bericht van de familie.

Op vakantie

,,Dit hakt er natuurlijk in. Iedereen heeft het er moeilijk mee. Hij was net op vakantie, volgens mij vrijdag vertrokken, samen met zijn neef’’, zegt Ok.

Kazci was volgens hem in een gebouw in de stad Kahramanmaras dat door de aardbeving instortte. ,,Zijn neef hebben ze onder het puin vandaan gehaald. Maar ze zijn nog naar hem op zoek. We weten nog niet hoe hij eraan toe is.’’

Kazci is op vakantie in het zuidoosten van Turkije, waar afgelopen nacht een aardbeving van 7,8 op de schaal van Richter was. De beving kostte meer dan 1000 levens in Turkije, en ook honderden levens in Syrië. Hulpdiensten zijn massaal bezig om mensen onder het puin vandaan te halen.

Op het onderstaande kaartje is te zien dat Kahramanmaras, de stad waar Kazci verblijft, middenin het aardbevingsgebied ligt.

white_check_mark eyes raised_hands Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.