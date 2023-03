Deze Aktiesport gaat sluiten en houdt opheffingsuitverkoop

Sterker nog, het gaat om een totale leegverkoop. Alle producten in de schappen gaan weg met minimaal 50 procent korting.

Open tot eind maart

De sportwinkel in de Westermarkt is nog uiterlijk tot eind maart open, meldt winkelpersoneel. Als er niks meer in de rekken hangt dan sluit deze vestiging van Aktiesport eerder. Het is nog niet bekend of er een nieuwe huurder gevonden is.

Zo zit het met Aktiesport in de Heuvelstraat

Aktiesport gaat niet helemaal weg uit Tilburg, want de vestiging in de Heuvelstraat blijft open. Daarnaast zitten er nog meer winkels in onze stad die onder hetzelfde moederbedrijf vallen. De Iberian Sports Retail (ISRG) Group is ook de baas over JD Sports, Perry Sport en Sprinter. Die laatste winkel is sinds kort open in het oude Bershka-pand.

Al meerdere winkels dicht

Het moederbedrijf van Aktiesport sluit al een paar jaar steeds meer vestigingen door heel het land. RetailTrends meldde in september 2022 dat er sinds eind 2020 in Nederland 23 Aktiesport-winkels zijn gesloten. Daarnaast hakte de verplichte winkelsluiting tijdens de coronaperiode er hard in. Zo leed het bedrijf in 2020 een verlies van 18,5 miljoen.

