Deze wegen zijn vanaf dinsdag afgesloten voor de Tilburgse kermis, en hier kun je parkeren

• De Spoorlaan vanaf de Magazijnstraat, tot de parkeergarage Tivoli. Het beste is om de Spoorlaan aan de westkant in het geheel te ontwijken, omdat rondom het nieuwe busstation aan de weg wordt gewerkt. Op de kruising Heuvelring - NS-plein staan zoals altijd attracties, dus ook die is dicht voor verkeer. Parkeren in Tivoli is wel mogelijk.



• De Heuvelring is in zijn geheel dicht, net als de Heuvel en de Korte Heuvel.



• Het Piusplein is ook volledig dicht. Al kan verkeer zoals altijd oversteken bij de Jan Aartsestraat, om te parkeren in parkeergarage Heuvelpoort. Daar staan verkeersregelaars.



• De Paleisring is helemaal afgesloten. De straat loopt over in het Stadhuisplein, dat ook dicht is, tot aan de Bisschop Zwijsenstraat.