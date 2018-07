Diamant-groep onttrekt zich aan financiële malaise in sector, blijft uit rode cijfers

In 2017 heeft de Diamant-groep ruim 1900 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voorzien van passend werk. De nieuwe aanwas, die via de Participatiewet zou moeten komen, is volgens algemeen directeur Robert Bool kleiner dan gehoopt. ,,Samen met de gemeenten waarvoor we werken, bekijken we hoe we meer schwung kunnen geven aan het werken via de Participatiewet."