Dichter Ko de Laat bindt vanuit Tilburg de strijd met Arjen Lubach aan: 'Blijf op Facebook'

VIDEO Staken in Tilburg: 'Ouders hebben vaak geen weet van de werkdruk'

9:18 TILBURG - Basisschool de Triangel in Tilburg houdt vrijdag de deuren gesloten. Veel scholen in de regio staken omdat ze vinden dat hun salarissen te laag zijn en de werkdruk te hoog is. Om de boodschap over te brengen, heeft de school een ludiek stakingsfilmpje gemaakt: 'Want onze werkdag houdt niet op na 14.30 uur'.