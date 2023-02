Dichtgenaaid of juist opengesneden: deze grote projecten krijgt Tilburg in 2023 en 2024 voor de kiezen

met video Auto belandt onderstebo­ven in Haarense sloot, bestuurder (27) onder invloed van alcohol

HAAREN - Een auto is zondagavond op de kop in een sloot terechtgekomen aan het Holleneind in Haaren. Niemand raakte gewond. Volgens de politie had de 27-jarige automobilist uit Haaren te veel gedronken.

