Diessense pedo krijgt 2 jaar cel

De man had onder meer in verschillende hotels seks. Zelf had hij gezegd dat de twee verliefd waren. De rechtbank oordeelde dat hij het jongetje omkocht. Dat gebeurde onder meer door giften in het computerspel dat de twee allebei speelden. Via dat spel hadden ze elkaar ook leren kennen. In totaal zou voor ongeveer 1500 euro aan cadeaus zijn gegeven voor seks die ze hadden of mogelijk nog zouden gaan hebben.