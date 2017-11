Digitale kinderlokker vindt dat hij onschuldig is, met online boek spreekt Aydin C. voor het eerst

TILBURG - Tilburger Aydin C. beriep zich op zijn zwijgrecht tijdens het proces tegen hem wegens aanranding, afpersing en chantage van minderjarige meisjes. Nu praat hij in een online boek over 'politiegesjoemel' en 'onbekwame rechters'.

Aydin C., de Tilburger die tien jaar en acht maanden celstraf uitzit voor bezit van kinderporno en aanranding en verleiding van 34 meisjes via de webcam, heeft een boek geschreven en dit via een medegedetineerde naar buiten gesmokkeld. Het boek, dat de titel Ik Spreek heeft gekregen, wordt vanochtend online gepubliceerd.

Om zijn boek buiten de bajesdeuren te krijgen, benaderde Aydin C. 'één van de betrouwbaardere onder de gedetineerden' die binnenkort zou vrijkomen. Hij gaf de man vier verzegelde enveloppen, met in totaal 661 dubbelzijdig bedrukte A-4'tjes. Als hij die op de dag van zijn vrijlating ongeopend en onbeschadigd bij een tussenpersoon zou afleveren, zou die tussenpersoon hem direct duizend euro betalen. ,,Zo gezegd, zo gedaan'', schrijft Aydin C.

Sms'jes

De Tilburger schreef vervolgens nog aanvullingen op zijn boek. Deze sms'te hij met een telefoon die hij van een andere medegedetineerde had gekregen en verstopt had in een pak suiker. ,,Je drukt dan de met plastic verpakte gsm diep in de suiker en plakt het pakje weer dicht met wat tandpasta. Je ziet er niks van terug.''

Aydin C. is vooral bekend vanwege de dood van Amanda Todd. Dit vijftienjarige Canadese meisje maakte in 2012 een eind aan haar leven nadat ze jarenlang door C. zou zijn achtervolgd en bedreigd. Haar dossier is niet meegenomen in de eerdere strafzaak tegen hem, omdat Canada hem wil vervolgen. In april besliste de Hoge Raad dat C. mag worden uitgeleverd.

Aydin heeft tijdens de zittingen nergens aan meegewerkt en altijd gezwegen. Het boek is een aanklacht tegen justitie en politie, vol paragrafen met de titel gesjoemel door politie en/of justitie, gevolgd door een nummer (hij somt in totaal 115 voorbeelden van 'gesjoemel' op in Nederland en negentien in Canada.)

Kwik, Kwek en Kwak

In de eerste twee delen uit hij zijn ongenoegen over de behandeling die hij kreeg bij en na zijn aanhouding. Volgens hem weten politie en justitie dat hij onschuldig is, maar 'blokkeert en ontwijkt' het OM om bewijs passend te maken. Hij vertelt over 'rechercheurs die eruitzien als hoe mensen zich voorstellen dat pedofielen er uitzien' en noemt de rechters 'onbekwaam' en 'Kwik, Kwek en Kwak'. Hij spreekt van doofpotten en tapijten waar feiten onder geveegd worden, en over de 'aasgieren' van de media. Ook over zijn leven in de gevangenis vertelt hij uitvoerig: hij beschrijft zijn medegedetineerden en vertelt honderduit hoe hij hen juridisch advies gaf en regelde dat ze allemaal een magnetron op hun cel kregen.

Deel drie gaat over de zaak-Amanda Todd. De strekking is hetzelfde: Aydin C. is onschuldig en justitie heeft, al dan niet bewust, steken laten vallen.

De straf die de rechtbank in Amsterdam Aydin C. in maart van dit jaar oplegde, is de maximumstraf voor dit vergrijp. C. benaderde tientallen meisjes via internet, waar hij zich voordeed als vriendin. Hij vroeg de meisjes seksuele handelingen te verrichten en chanteerde hen later met beelden die hij daarvan maakte. De rechtbank noemde zijn gedrag 'verbijsterend' en vreest voor herhaling.

Middelvinger

C. zegt zeker te weten dat zijn cel overhoop gehaald zal worden nadat het boek online is verschenen en kondigt aan om schetsen van middelvingers in zijn cel te verstoppen. ,,Kunnen ze die tonen aan het OM. Justitie zal furieus zijn over het boek waardoor ze via hun vriendjes in de media leugens zullen verspreiden over de inhoud van dit boek, over mij en mijn detentie. Als wraak zullen ze me ongefundeerde strafmaatregelen en limitaties proberen op te leggen. Dan zal ik, als deel uitmakend van mijn protest, tegen deze onterechte detentie nog meer klachten indienen en ze veel meer hoofdpijn bezorgen. Wat gaan ze doen, mij opsluiten? Een cel is een cel. Kom maar op.''