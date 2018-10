Directie Hertz Tilburg vrijgesproken van witwassen geld dat ze kreeg uit verhuur auto’s aan Satudarah

De Wolf en Koster ageren tegen verplichte buscombi voor Spakenburg-fans

15:59 De coaches van Willem II en Spakenburg, Adrie Koster en John de Wolf, snappen niet dat de supporters van Spakenburg alleen via een verplichte buscombi naar de bekerwedstrijd tussen beide ploegen in Tilburg kunnen komen. Daardoor zullen er minder fans van de tweededivisionist afreizen dan in eerste instantie werd gedacht.