Discotheek Epic blijft open, burgemeester moet zich opnieuw over sluiting buigen

Iraanse vrouw in Tilburg met dood bedreigd

15:54 TILBURG - Een 33-jarige vrouw uit Teheran heeft aangifte gedaan van bedreiging met de dood. Ze woont in een appartementencomplex in de Kruidenbuurt in Tilburg en kreeg meerdere dreigbrieven in de bus. Ook is de woning met eieren bekogeld en zijn scherven voor de deur gelegd. De inhoud van de Engelstalige dreigbrieven is bij de politie bekend. De vrouw vermoedt dat de bedreigingen uit de buurt komen en durft niet meer alleen thuis te zijn. Ze wordt opgevangen door vrienden.