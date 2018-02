Discotheek Epic wil toch open met carnaval en gaat in hoger beroep

TILBURG - Club Epic in Tilburg is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State tegen het intrekken van de vergunningen door burgemeester Theo Weterings. Ook heeft ze een voorlopige voorziening aangevraagd om snel weer open te kunnen gaan in afwachting van de uitspraak in hoger beroep.