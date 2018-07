Dit moet je zien op de laatste kermisdag: hardlopers en de reuzenparade

Kermisrun

Begin de dag sportief met een rondje hardlopen over de kermis. Dit jaar organiseert de Tilburgse kermis voor het eerst de kermisrun . Hierbij ren je vijf of tien kilometer door de binnenstad en over het kermisterrein. Je mag zelfs van de Rutsch en door de Cake Walk! De kermisrun start om 10.30 op het NS-plein.

Reuzenparade

Begrafenis van de kermis

Maak eens een ritje in de Route 66

Nu de laatste kermisdag is aangebroken, is het tijd voor een klassieker. Maak eens een ritje in de botsauto's van Route 66! Deze attractie is leuk voor jong en oud en is natuurlijk niet weg te denken van de kermis. Hij kan dan ook niet ontbreken in een dagje kermis.